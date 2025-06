Mavie rouba a cena ao vestir conjunto de marca luxuosa em leilão de Neymar

Em outra ocasião, no ano passado, Mavie teve uma aparição em que usava um vestido semelhante da mesma marca. A Farfecht é a loja no Brasil que vende o item. Assim, na oportunidade, para adquirir a vestimenta, era necessário um investimento um pouco acima de R$ 6,6 mil. A filha de Neymar também já foi flagrada com um macacão rosa da Fendi, com um valor de R$ 2,7 mil. Outros integrantes da família têm o costume de presentear a criança com peças de marca.

O leilão beneficente do Instituto Neymar teve Mavie como protagonista . Afinal, a filha do craque com Bruna Biancardi destacou-se pelo carisma e simpatia. A escolha por um conjunto de grife para a criança de um ano e oito meses usar também foi um diferencial. A menina compareceu ao evento com peças da Fendi, com um valor que supera os R$ 8 mil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tal situação ocorreu com Rafaella Santos, irmã do astro, que deu um maiô, com diversas cores, da Dolce & Gabbana. Na época, o item custou quase R$ 2 mil. Uma foto em que Mavie usava um macaquinho da Givenchy já foi um cenário que ganhou repercussão. Na ocasião, o bege predominava e ainda continha detalhes em dourado, com um valor de aproximadamente R$ 3 mil.

Além disso, quando viajou para a Arábia Saudita, a filha de Neymar e Bruna Biancardi posou para foto ao lado de Antonella. A menina é filha de Cris Guedes, amigo do atacante do Santos, e Bianca Coimbra, afilhada do astro. As duas estavam com o mesmo conjunto, que era avaliado em quase R$ 3,7 mil.

Neymar tinha expectativa de recorde em arrecadação

A edição foi especial, pois representava os dez anos do Instituto Neymar Júnior, de sua atuação em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A previsão era que a arrecadação superasse os R$ 25 milhões, que serão totalmente revertidos para o Instituto, que visa dar oportunidades a crianças e adolescentes entre sete a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. Vale ressaltar, aliás, que ainda não houve divulgação do lucro arrecadado no elenco