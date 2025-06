Imagem forte! Jogador do Vitória sofre fratura após entrada violenta

Eduardo, do Cruzeiro, foi expulso após carrinho em Jamerson, no Barradão. Lateral do Leão saiu de ambulância

O jogo entre Vitória e Cruzeiro ficou marcado por uma cena forte. O lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma fratura no tornozelo direito após sofrer um carrinho violento do meia Eduardo. Dessa forma, o jogador da Raposa recebeu cartão vermelho. Já o atleta do Leão, por sua vez, saiu do Barradão na ambulância e foi encaminhado para o hospital.

O lance ocorreu aos 44 minutos do primeiro tempo. O meia Eduardo foi disputar uma bola no lado direito e entrou de carrinho, pelo lado, em Jamerson. Assim, o meio-campista prendeu o pé de apoio do lateral-esquerdo no gramado, o que gerou a fratura. Imediatamente, o atleta recebeu atendimento médico e deixou o estádio de ambulância.