Igor Jesus mira título do Mundial e vê jogadores do Botafogo ‘mais leves’

Atacante, já negociado com Nottingham Forest, projeta estreia do Glorioso no torneio no domingo (15), contra o Seattle Sounders, pelo Grupo B / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes do Botafogo, Igor Jesus falou com a imprensa após treino desta quinta (12), na Califórnia nos Estados Unidos. O camisa 99 projetou a estreia do time no Mundial de Clubes, contra o Seattle Sounders-EUA, e mostrou ambição ao projetar a participação do Glorioso no torneio. “Estamos nos preparando da melhor forma, sabemos que o Seattle tem qualidade. Não podemos menosprezar. O Mister está implantando o seu trabalho, como devemos jogar e tenho certeza que temos mais três dias para aperfeiçoar nosso trabalho e sair com um bom resultado na estreia”, afirmou o camisa 99 alvinegro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O sonho não é enfrentar nenhum clube, é ser campeão do Mundial. Isso é o mais importante, independente de quem enfrentarmos, vamos fazer o nosso melhor para sair com a vitória”, completou. Recomeço Igor Jesus viveu um início de ano com dificuldades dentro de campo, mas agora está em ascensão. O atacante, já negociado com Nottingham Forest, elencou os fatores para o atual momento do Botafogo e disse que os jogadores estão “mais leves”. “O começo de ano foi um pouco turbulento, não tínhamos treinador, o grupo estava em construção ainda, e hoje vê que a qualidade aumentou bastante. Estamos retomando novamente a confiança, você vê que os jogadores estão até mais leves, isso faz diferença para termos ótimos resultados”, analisou.