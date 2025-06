Grêmio recua em negociações com o Juventude por Caíque

Após um avanço inicial nas negociações com o Juventude pelo meio-campista Caíque, na última quarta-feira (11) o Grêmio preferiu recuar nas conversas. Anteriormente, os dois clubes chegaram a um acerto prévio no molde das tratativas com o pagamento superior a R$ 5 milhões por parte do Tricolor Gaúcho. Além de ceder dois jogadores ao Jaconero, sendo responsável totalmente pelos salários.

Ainda não houve um comunicado da diretoria sobre a desistência, mas o clube da Serra Gaúcha já passa a estudar outras alternativas. No caso, analisar outras ofertas ou concordar com a continuidade do volante até o final da temporada. O Grêmio identificou Caíque como um potencial reforço por corresponder as exigências definidas para a chegada de um outro meio-campista. No caso, os critérios são as valências física e técnica. Especialmente pela capacidade em dar segurança ao sistema defensivo.