Fluminense tem o jogador mais alto, o mais baixo e o mais velho do Mundial

O de menor estatura não é difícil adivinhar. Sim, ele mesmo: o atacante Soteldo, com 1,60m. Entretanto, meia Kaio César, do Al-Hilal, aparece ao lado do novo camisa 7 tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, o goleiro Gustavo Ramalho, também inscrito pelo Fluminense no Mundial de Clubes, registra a maior altura: 2,01 m.

O Fluminense tem, ainda, o mais velho da competição. Aos 44 anos, Fábio leva esse título. Dessa forma, a segunda colocação nessa também é tricolor: o defensor Thiago Silva, com 40.

‘Hoje sou muito melhor. Não me pega a questão da idade’, diz o goleiro do Fluminense

Em entrevista ao “ge”, Fábio falou sobre sua carreira, recordes e o momento atual dele e do Fluminense. Primeiramente, a respeito da idade, o goleiro frisou que treina com mais intensidade hoje em dia.

“Me analiso bastante. Isso que me fez poder jogar mais tempo e não poder estacionar no que eu já tinha vivido. Sempre me analiso no que eu era antes e como jogo hoje. Hoje sou muito melhor. Por isso não me pega a questão da idade. Treino com muito mais intensidade do que quando jovem. Os goleiros jovens também me ajudam bastante”, disse o guardador das traves do Flu.