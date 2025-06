Flamengo leva três toneladas de equipamentos para o Mundial de Clubes

Além da delegação de 78 pessoas, o Flamengo levou três toneladas de equipamentos para os Estados Unidos. A delegação desembarcou, na manhã desta quinta-feira (12), em Atlantic City, e já começa a preparação para a disputa do Mundial de Clubes. O time de Filipe Luís estreia na segunda-feira (15) contra o Espérance, da Tunísia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Foram mais de três toneladas de equipamentos transportadas do Brasil, contemplando materiais esportivos, itens de recuperação, tecnologia de análise de desempenho, comunicação e infraestrutura de trabalho. A rouparia do clube, por exemplo, embarcou com mais de 150 pares de chuteiras e mais de mil camisas de jogo.

A delegação que representa o clube nos Estados Unidos tem 78 pessoas, incluindo atletas, membros da comissão técnica e profissionais dos mais diversos setores.

Na fase inicial do torneio, o Flamengo ficará hospedado em três diferentes cidades: Atlantic City (Hotel Sheraton), Filadélfia (The Westin) e Orlando (Celeste Hotel). Afinal, a preparação logística da viagem começou com antecedência. O gerente Gabriel Skinner, aliás, realizou três visitas técnicas presenciais nos Estados Unidos para mapear hotéis, centros de treinamento e rotas de deslocamento.

Mesmo ainda sob efeito da viagem, o Flamengo já inicia os treinamentos nesta quinta-feira. O elenco sob o comando de Filipe Luís faz atividades, às 18h (de Brasília), no Stockton University.