Encontro em shopping prova boa relação entre ex-esposa e zagueiro do Flamengo

Atualmente casada com defensor do Real Madrid, Tainá leva filho para cortar o cabelo e conta com presença de jogador do Rubro-Negro

Na ida ao shopping, o defensor do Flamengo esteve ao lado de sua atual namorada, Karoline Lima, que é ex-companheira de Éder Militão. Inclusive, Tainá atualmente está casada com o atleta do Real Madrid. Tal movimentação já foi motivo para intensificar o desentendimento entre eles.

TUDO EM PAZ! Uma visita de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo , ao shopping Village Mall, que fica na Barra da Tijuca, marcou um encontro com sua ex-mulher, Tainá Castro. O jogador esteve ao lado de sua antiga esposa no local para acompanhar o corte de cabelo de seu filho mais novo, Matteo, de 4 anos. O episódio é simbólico, pois prova uma mudança no cenário. Afinal, comprova que passaram a ter uma melhor relação.

Atual amada de Léo Pereira, Karoline chegou a expor nas redes sociais alguns capítulos de suas desavenças com o zagueiro da equipe espanhola. Deste modo, o cenário chegou a se estender em sua convivência com Tainá. Afinal, as duas chegaram a protagonizar algumas polêmicas e até mesmo indiretas nas redes sociais.

Léo Pereira teve brigas judiciais com ex-mulher

Além de Matteo, o zagueiro do Flamengo e antiga esposa são pais também de Helena, de cinco anos. Inicialmente, a impressão é de que apesar do fim do casamento em 2023, a relação entre eles era positiva. Contudo, na sequência, os dois passaram a travar disputas judiciais. Ou seja, cenário semelhante para Karoline e o antigo companheiro. Atualmente, Tainá e seus filhos moram em Madri com Éder Militão, seu marido. Em contrapartida, o defensor do Flamengo e Karoline residem no Rio de Janeiro com Cecília, fruto do relacionamento da ex-BBB com o jogador dos Galácticos.

