Cruzeiro x Sport (feminino): onde assistir e escalações

O Cruzeiro já está classificado para a próxima fase da competição. Assim, em primeiro lugar, com 35 pontos, líder isolado, só resta ao time fazer ajustes para a reta decisiva do Campeonato.

Cruzeiro e Sport se enfrentam, neste sábado (14), às 15h (de Brasília), no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). O jogo que marca um duelo de extremos é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino .

O Sport, por outro lado, está na lanterna do campeonato. Com apenas dois pontos, o time está rebaixado. Contudo, os dois últimos jogos podem simbolizar chances para que atletas mostrem seu valor para continuar no clube ou, por exemplo, chamar a atenção de outro time.

Onde assistir

SporTV.

Como chega o Cruzeiro

Já pensando na segunda fase da competição, as jogadoras do Cruzeiro têm nesta partida a meta de manter o ritmo vitorioso do time. As atletas alcançaram os 35 pontos e estão com oito à frente do São Paulo. Desta forma, não podem mais ser alcançadas nas duas últimas rodadas. Certamente, manter a campanha de sucesso é o objetivo em Minas

Como chega o Sport

A equipe pernambucana é a única que já foi rebaixada nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ainda resta uma vaga, que atualmente está com o 3B da Amazônia. Assim, o Sport já projeta os próximos passos, visando se reestruturar para voltar à elite do futebol feminino nacional na temporada 2026. As jogadoras querem honrar a camisa nas partidas que faltam, próximo de uma das piores campanhas da história da competição.