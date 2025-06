Com direito a olé, Vasco bate o São Paulo e vence a primeira fora de casa no Brasileirão

Cruzmaltino encerrou um jejum de 13 anos sem vitórias no Morumbis e ampliou a sequência de derrotas consecutivas do Tricolor para três jogos

Com o resultado, a equipe carioca passou o São Paulo na tabela e ocupa a 13ª posição com 13 pontos. Já o São Paulo, que acumula três derrotas seguidas, sendo duas em casa, está na 14ª posição, com 12 pontos. Agora, os times terão um mês de pausa antes da próxima rodada.

O Vasco conheceu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. N a noite desta quinta-feira (12) o Cruzmaltino venceu o São Paulo por 3 a 1, antes da parada para o Mundial de Clubes, e encerrou um jejum de 13 anos sem triunfos contra o Tricolor na capital paulistas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vasco aproveita e sai na frente

A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando alternativas no ataque. O São Paulo teve a primeira oportunidade, em arremate de fora da área de Luciano, que foi para fora. O Vasco demorou para chegar, mas quando conseguiu, foi fatal. Rayan recebeu na intermediária, passou pela marcação e, na entrada da área, chutou firme para abrir o marcador.

Depois disso, o Vasco assumiu o controle do jogo e ampliou. Rayan apareceu novamente. Depois de Vegetti perder a bola na área, o jovem atacante pressionou, roubou ela de Enzo Díaz e chutou forte para defesa de Rafael. No rebote, Nuno Moreira não desperdiçou e fez o terceiro. Por pouco, o Cruzmaltino quase fez o terceiro. Coutinho deu belo passe para Paulo Henrique, que tentou tocar por cima e parou em Rafael.

Olé e vitória cruzmaltina

A segunda etapa começou com o São Paulo pressionando, após três alterações. Entretanto, o Tricolor não conseguiu levar perigo ao gol de Léo Jardim. A primeira grande oportunidade foi do Vasco, em chute de fora da área que quase pegou Rafael desprevenido. Depois, o goleiro são-paulino saiu jogando errado. Tchê Tchê lançou Paulo Henrique, que cruzou para Vegetti finalizar e marcar o terceiro.

Só depois disso o São Paulo conseguiu assustar. Lucas Ferreira arriscou de fora da área e Léo Jardim fez a defesa. Entretanto, a noite era alvinegra no Morumbis. Com direito a gritos de olé, o Vasco seguiu melhor e quase marcou o quarto em cobrança de falta de Coutinho, que parou em defesa de Rafael. No último lance, Ryan Francisco acertou chute de fora da área e descontou para o São Paulo.