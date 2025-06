Campeão do mundo, Desailly elogia Ancelotti, mas pondera: ‘Precisa encontrar um líder’

O ex-defensor Marcel Desailly, campeão da Copa do Mundo e da Eurocopa com a Seleção da França e multicampeão por clubes, comentou o início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil. O francês entende que o novo comandante possui aceitação da torcida, mas terá que eleger um líder para administrar os egos do elenco.

