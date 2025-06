Boto despista sobre possível saída de Gerson do Flamengo

Delegação rubro-negra desembarcou nos Estados Unidos para disputar Mundial de Clubes, que pode ser a despedida do volante / Crédito: Jogada 10

Após o desembarque do Flamengo aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes, o diretor de futebol, José Boto, concedeu coletiva na tarde desta quinta-feira (12). O principal assunto, afinal, foi Gerson, que aceitou proposta para jogar pelo Zenit, da Rússia, após participação na competição pelo Rubro-Negro. O português negou que há negociação para saída do jogador e afirmou que ele está motivado para a competição. “Gerson é um jogador do Flamengo. É um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação nossa, do Gerson com outro clube. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson, sabe o que tem que fazer. Até o momento, não o fez. Nós não podemos tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Está motivado para jogar esse Mundial. Se joga ou não, isso não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico (Filipe Luís), mas está aqui como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar”, completou. Na última quarta-feira, Gerson aceitou a proposta do Zenit e só deixará o Flamengo após o Mundial de Clubes. O clube russo afirmou que pagará a multa de rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) depois da disputa da competição. Na Europa, o “Coringa”, afinal, irá triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes, aliás, terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Gerson pelo Flamengo Revelado pelo Fluminense, Gerson chegou ao Flamengo em julho de 2019, comprado junto à Roma, e foi peça-chave no ano mágico sob o comando de Jorge Jesus. Vendido ao Olympique de Marselha em julho de 2021, o meio-campista voltou ao Rubro-Negro em janeiro de 2023.