Bahia, fora de casa, deita e rola em cima do Bragantino

O 3 a 0, na casa do rival, ficou até barato. Braga, que assumiria a liderança do Brasileiro se vencesse, jogou com dez desde os 10 minutos

O Bahia obteve um excelente resultado na noite desta quinta-feira, 12/6. Foi até Bragança Paulista, no Estádio Municipal, e venceu o Bragantino por 3 a 0, com gols de Luciano Juba, Guilherme Lopes (contra) e Michel Araújo. Pesou para esse triunfo, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, a expulsão de Hurtado. O lateral-direiro do Bragantino levou o vermelho logo aos dez minutos. Com um a menos, o Braga perdeu o domínio do meio de campo e foi presa fácil para o técnico time do Bahia, que fez três gols e desperdiçou pelo menos outras duas boas chances.

Bragantino tem um expulso aos 10′

O Bragantino passou a jogar com dez desde os 10 minutos. Pedro Henrique deu uma pixotada ao cortar a bola e entregou nos pés de Ademir. Hurtado, tentando evitar que o atacante do Bahia entrasse na área, o derrubou. O árbitro foi ao VAR e confirmou que Hurtado era o último homem e que Ademir estava na cara do gol. Expulsou o lateral do time paulista.

Bahia na frente

O Bahia, com um a mais, dominou o jogo. Assim, teve algumas oportunidades para abrir o placar. Aos 37, grande chance: Gilberto cruzou e Willian José cabeceou, com a zaga rechaçando. Na sobra, Erick Pulgar tinha tudo para marcar, mas cabeceou para fora. Contudo, aos 40, Luciano Juba triangulou com Willian José, recebeu na área e bateu entre as pernas de Cleiton para fazer o primeiro gol baiano.

Estava fácil. Aos 47, umlance que mais parecia treino, com troca de passes na área, a bola ficou com Jean Lucas, que chutou chutou para fora. Contudo, aos 51, veio o segundo gol. Willian José, em grande noite, voltou a fazer o pivô e tocou para Éverton Ribeiro. O craque chutou para defesa de Cleiton, mas a bola bateu em Gustavo e entrou. 2 a 0, em um gol contra.

Baianos ampliam

Na volta do intervalo, Fernando Seabra, que já tinha tirando o atacante Vinicinho para arrumar a defesa com a entrada de Nathan na zaga, tirou os dois atacantes que sobraram. Lucas Barbosa saiu para a entrada de um homem defensivo (Eduardo) e Sasha para a entrada do artilheiro do time, Pitta. Mas Pitta, muito isolado, pouco conseguiu sucesso.