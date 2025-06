Atlético vence, sobe na tabela e põe o Internacional no Z4

Na noite desta quinta-feira, 12/6, na Arena MRV, o Atlético venceu o Internacional por 2 a 0 em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Numa Belo Horizonte muito fria (12 graus), o público não foi dos maiores — 24.781 presentes. Mas a Massa do Galo saiu feliz com os três pontos em um jogo equilibrado. O Colorado teve lances de perigo, mas parou nas defesas de Everson. O Galo também criou oportunidades e chegou ao triunfo com um gol contra de Vitão, ainda no primeiro tempo, em um de Junior Santos, nos acréscimos da etapa final.

Com a vitória, o Galo sobe para o sétimo lugar, com 20 pontos, e encosta nos líderes Flamengo (com um jogo a menos) e Cruzeiro, ambos com 24. Já o Internacional vai de mal a pior. Com os resultados da rodada, o time, parado nos 11 pontos, entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar. Enfim, um vexame para um clube que, no início da competição, era cotado como candidato ao título.