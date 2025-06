Atlético-MG x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Atlético e Internacional jogam nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será um encontro de duas equipes que vivem momentos distintos no torneio. O Galo está invicto e ocupa a nona colocação, com 17 pontos. O Colorado vive situação incômoda, na 14ª posição, com 11 pontos. A cobertura desta partida também está a cargo da Voz do Esporte, que inicia sua transmissão a partir das 20h. O esquenta e a narração serão de Diego Mazur.