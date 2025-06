Arsenal tenta contratar Gyokeres, mas Sporting recusa oferta de R$ 350 milhões

No entanto, o valor está abaixo do que o clube português deseja e a proposta foi rejeitada pela diretoria do Sporting nesta quinta-feira (12).

O Arsenal deu o primeiro passo para tentar contratar Viktor Gyokeres. O clube inglês se reuniu nesta semana com dirigentes do Sporting para conversar sobre a possível transferência do atacante sueco. De acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, o Arsenal apresentou uma primeira proposta de 55 milhões de euros fixos (cerca de R$ 350 milhões), mais 10 milhões (cerca de R$ 64 milhões) em bônus por metas atingidas.

Gyokeres se pronuncia nas redes sociais

Após as notícias sobre a proposta do Arsenal pela contratação do atacante sueco, Gyokeres utilizou sua conta no Instagram para comentar sobre o assunto.

“Há muitas conversas no momento, a maioria delas falsas. Vou me pronunciar na hora certa”, escreveu Gyokeres em uma publicação com fundo preto nas redes sociais nesta quinta-feira.

Presidente do Sporting exige valor acima de 70 milhões de euros

Durante um evento na última quarta-feira (11), na inauguração de novos espaços do Museu do Sporting, o presidente do clube, Frederico Varandas, foi direto sobre a venda do atacante.

“Uma coisa posso garantir: o Viktor Gyokeres não sai por 60 milhões, mais 10 milhões. Ele não sai, porque eu nunca permiti. E esse jogo que o empresário está fazendo só piora a situação”, ressaltou o presidente do Sporting.