São Paulo e Cuiabá ficam no empate pelo Brasileirão Sub-20

São Paulo e Cuiabá ficaram no empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (11/6), no estádio José Liberatti, em Osasco, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Paulinho abriu o placar para o Tricolor Paulista, que viu o Dourado deixar tudo igual na reta final, com Mansano, em uma cobrança de pênalti.

O Tricolor acumulou seu sexto empate na competição e desperdiçou a chance de subir na tabela. Afinal, a equipe está na 14º colocação, com 15 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que ainda joga na rodada. Já o Dourado segue na penúltima colocação, com 11 pontos somados e segue seu calvário no torneio.