Santos rescinde contrato do lateral-direito Léo Godoy

O Santos registrou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a rescisão de contrato do lateral-direito Léo Godoy, O argentino estava emprestado pelo Peixe ao Athletico-PR até o fim do ano, mas o Furacão recebeu uma proposta de venda do jogador ao Independiente. Ele se apresenta no time argentino na próxima segunda-feira (16/6).