Sané deixa o Bayern para acertar com o Galatasaray

Ponta de 29 anos, que estava há cinco temporadas no time Bávaro, fecha sem custos com o atual tricampeão turco

O ponta Leroy Sané é o novo reforço do estrelado time do Galatasaray (TUR). Nesta terça-feira (11/6), o jogador do Bayern de Munique viajará a Istambul para realizar exames médicos e, assim, fechar contrato de três anos com o atual tricampeão turco.

As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado internacional. O vínculo de Sané com os bávaros chega ao fim no dia 30 deste mês, o que o permite, dessa forma, assinar pré-contrato com qualquer clube sem custos. Ele passou as últimas cinco temporadas no time alemão.