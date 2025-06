Sánchez lamenta Chile fora de mais uma Copa: ‘Geração dourada está enterrada’

Atacante se coloca à disposição para ajudar na transição de gerações da seleção chilena, que não estará no terceiro Mundial consecutivo

Após o revés por 2 a 0 para a Bolívia, o Chile está fora de mais uma Copa do Mundo, a terceira consecutiva (não jogou as da Rússia 2018 e do Catar 2022). Assim, Alexis Sánchez, um dos principais nomes da geração dourada, que conquistou a Copa América em 2015 e 2016, desabafou.

“Peço desculpas aos torcedores. Estou na seleção há 20 anos e nunca passei por essa situação antes. Estou triste, assim como o grupo. Vejo os jogadores tristes, mas futebol é assim”, afirmou.