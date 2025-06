RB Bragantino x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo da parte de cima da tabela, RB Bragantino e Bahia duelam nesta quinta-feira (12/6), às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o terceiro colocado, com 23 pontos e pode assumir a liderança caso vença seu compromisso e o Cruzeiro tropece contra o Vitória. Já o Tricolor de Aço está na sétima posição, com 18 pontos e pode entrar no G-6 caso some os três pontos fora de casa.

Como chega o RB Bragantino

O Bragantino tem como principal desfalque Henry Mosquera, que sofre com uma lesão na coxa e não deve entrar em campo contra o Bahia. Além disso, o técnico Fernando Seabra também não conta com Agustín Sant’Anna, pelo mesmo problema, e Douglas Mendes, que faz trabalho de transição. Juninho Capixaba, com uma contusão na coxa direita, ainda é dúvida, mas a tendência é que também fique fora. Em contrapartida, o atacante Isidro Pitta, que estava com a seleção paraguaia, está de volta após a Data-Fifa e deve ser opção no sistema ofensivo do Massa Bruta.

Como chega o Bahia

O volante Rezende e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, recuperados de lesão, treinaram com o grupo e devem viajar para Bragança Paulista e serem opções. Por outro lado, o técnico Rogério Ceni continua sem poder contar com Erick e Kanu, que seguem em tratamento no departamento médico. Além disso, a escalação titular tem apenas uma dúvida, com Ademir e Cauly disputando posição no setor ofensivo do Tricolor. Contudo, existe uma expectativa muito grande no Tricolor de Aço. Afinal, todos os titulares serem poupados no meio de semana, no duelo contra o Confiança, pela Copa do Nordeste.

RB BRAGANTINO X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 12/6/2025 (quinta-feira), às 19h

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

