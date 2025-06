Raio X do Boca Juniors, que está no Grupo C do Mundial de Clubes

Argentinos tentam dar a volta por cima após começarem o ano com a tríplice coroa do fracasso e trocas no comando técnico / Crédito: Jogada 10

O Boca Juniors chega ao Mundial apostando na força de seu nome. Os xeneizes passam por um 2025 muito complicado, com eliminação precoce na Libertadores, antes da fase de grupos, e também a desclassificação no mata-mata do Campeonato Argentino. O torneio é uma oportunidade para dias melhores na Bombonera. Os Xeneizes integram o Grupo C do Mundial e terão o Auckland City, o Bayern de Munique e o Benfica.

16/6 – 13h (de Brasília)

Boca Juniors x Benfica – em Miami 20/6 – 22h (de Brasília)

Bayern x Boca Juniors – em Miami 24/6 – 16h (de Brasília)

Auckland City x Boca Juniors – em Charlotte Como o Boca se classificou Mesmo com temporadas abaixo do esperado no cenário internacional, os argentinos conquistaram sua vaga pelo ranking da Conmebol entre 2021 e 2024. Os argentinos estavam atrás atrás apenas do River na tabela e garantiram sua vaga.

Destaques do Boca Juniors O 2025 xeneize tem sido bastante negativo. A equipe “conquistou” o que a imprensa argentina chamou de tríplice coroa do fracasso. Primeiro, a eliminação para o Alianza Lima ainda na segunda fase preliminar da Libertadores. Depois, a derrota no Superclásico para o River Plate. Por fim, mais uma eliminação, desta vez para o Independiente, dentro de casa, no Campeonato Argentino. O elenco xeneize é basicamente o mesmo que jogou o primeiro semestre. Para o torneio, o Boca fez apenas uma contratação: a do zagueiro Marco Pellegrini. O grande destaque dos argentinos é o retorno do treinador Miguel Ángel Russo. Time-base (4-3-1-2)