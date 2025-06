Novo executivo do Vasco conhece mercado sul-americano e já trabalhou com Léo Jardim

No Boavista-POR (em 2020-2021), trouxe o lateral Nathan Santos, que atualmente defende as cores do Internacional, e preferiu seguir o trabalho com Léo Jardim.

Por fim, seu último trabalho antes de assumir o Vasco, foi como diretor técnico do Bordeaux (2021-2025), com uma grave crise financeira. Diante deste cenário, ele trouxe somente dois brasileiros: o meia Fransérgio, que estava no Braga-POR, e o zagueiro Marcelo, ex-Lyon, ambos na temporada 2021/2022.