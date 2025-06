Neymar afirma que está mais próximo de acertar renovação com o Santos

Atacante diz que está feliz com o clube praiano e que as chances de renovar são 'de 0 a 10, 7'

Neymar tem boas chances de permanecer no Santos. Nesta terça-feira (10), antes de um leilão beneficente do seu instituto , em São Paulo, o atacante demonstrou otimismo com a renovação.

“Minha história com o Santos nunca vai desgrudar, eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos. Até agora ajudei o Santos mais fora do que dentro do campo, não era esse o objetivo. Vim para me recuperar e recuperar a felicidade, estou nesse processo, readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor. Quero voltar ao meu melhor. Estou muito feliz no Santos hoje, o Santos é minha casa”, completou o jogador.

O futuro de Neymar no Santos

O vínculo de Neymar com o Santos vai até o dia 30 de junho. Porém, conversas já estão em andamento, discutindo a extensão desse vínculo. E aparentemente, as conversas estão indo bem, com ambos os lados demonstrando um grande otimismo. O pai de Neymar, que também atua como gerente de sua carreira, já havia dito na última segunda-feira (9), que a intenção era estender a permanência do atacante no clube.

Atualmente, Neymar se encontra suspenso após ter sido expulso durante o jogo contra o Botafogo, na rodada passada do Campeonato Brasileito. Portanto, Neymar não jogará na partida contra o Fortaleza, que ocorrerá nesta quinta-feira (12), no Ceará. Este será o último jogo do Santos antes da pausa para o Mundial de Clubes.

