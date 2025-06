Juventude x Santos (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em confronto direto pelo G8 do Brasileirão

Em confronto direto pelo G8 do Brasileirão Sub-20, Juventude e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS). Dessa forma, o jogo promete muito equilíbrio. Afinal, o Jaconero está na zona de classificação para a próxima fase, enquanto o Peixe tenta se reaproximar do grupo.

Como chega o Juventude

Em oitavo lugar, o Juventude segue na briga por uma vaga na próxima fase. Afinal, o objetivo é se manter no grupo ou pelo menos próximo até a reta final. O que não pode é perder de vista. Portanto, o Alviverde sabe que é necessário vencer o confronto direto com o Santos dentro de casa para aumentar as chances de classificação.