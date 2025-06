Joaquín Correa se apresenta ao Botafogo para o Mundial de Clubes

De acordo com informações publicadas pelo portal Lance!, Correa desembarcou por volta das 15h10 no horário local (19h10 em Brasília). Ele foi integrado ao grupo e já está regularizado para atuar na competição. Portanto, poderá fazer sua estreia neste domingo (15), no confronto contra o Seattle Sounders, em Seattle.

O atacante Joaquín Correa chegou a Los Angeles nesta quarta-feira e se juntou oficialmente ao elenco do Botafogo para a disputa do Mundial de Clubes. O argentino é conhecido como “Tucu” e vestiu a camisa alvinegra número 30. O técnico Renato Paiva recebeu o atleta na concentração da equipe em Santa Bárbara.

Além da chegada de Joaquín Correa, o Botafogo ainda aguarda o meia Savarino para completar o elenco nos Estados Unidos. O camisa 10, que esteve a serviço da seleção venezuelana no Uruguai, tem chegada prevista para a noite desta quarta-feira (11), já na madrugada de quinta (12) no horário de Brasília.

Com as últimas peças se encaixando, a preparação do Botafogo segue em ritmo intenso visando a estreia no torneio internacional. A expectativa é de que todos os jogadores estejam à disposição do técnico Renato Paiva nos próximos treinos.