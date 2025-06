Jair é suspenso por dois jogos do Botafogo na Libertadores

Zagueiro, que está encaminhado com Nottingham Forest, foi expulso em vitória do Alvinegro sobre a Unviversidad de Chile

Jair foi expulso de forma direta logo aos 27 minutos do primeiro tempo, por um carrinho em Aránguiz. O árbitro deu cartão amarelo, mas mudou para vermelho após revisão no VAR.

O zagueiro Jair recebeu dois jogos de suspensão – um além da automática – pela expulsão em Botafogo x Universidad de Chile, no fim de maio. A Conmebol já comunicou a decisão nesta quarta-feira (11). O caso aconteceu na vitória por 1 a 0 no estádio Nilton Santos que marcou a classificação alvinegra às oitavas de final da Libertadores.

Além da punição esportiva, a Conmebol aplicou multa de US$ 3 mil sobre o zagueiro (cerca de R$ 16,5 mil, na cotação atual). O montante será descontado automaticamente das verbas de direitos televisivos e patrocínio a que o Botafogo tem direito.

Com a suspensão, Jair está fora das oitavas de final, contra a LDU. Entretanto, há a possibilidade de o zagueiro deixar o Botafogo antes, já que está encaminhado com o Nottingham Forest.

O Botafogo está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. O Alvinegro estreia neste domingo, às 23h (horário de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. Presente no grupo B do torneio, o atual campeão da Libertadores também vai enfrentar o PSG e o Atlético de Madrid na fase de grupos.