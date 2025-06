Internacional anuncia assinatura de pré-contrato de Alan Benítez

Em princípio, Alan Benítez chegará para ser o reserva imediato na lateral direita do Inter. Afinal, Braian Aguirre se consolidou como o titular com suas atuações regulares. O jogador argentino aproveitou a oportunidade com a lacuna deixada pela lesão grave no joelho esquerdo.

O Internacional chegou a um acordo pela assinatura do pré-contrato com o lateral-direito Alan Benítez. O jogador paraguaio, de 31 anos, passará a ser oficialmente jogador do Colorado em 1º de julho. Inclusive, o seu contrato com o clube gaúcho será válido até dezembro de 2026.

Por sinal, outra peça que seria alternativa no Internacional deve estar de saída do clube. Trata-se de Nathan, que está emprestado pelo Santos, mas o vínculo expira ao fim de junho. O camisa 23 não teve êxito em se firmar na equipe no empréstimo de um ano e provavelmente será devolvido.

Diretoria se mobiliza para solucionar fraquezas no elenco

Alan Benítez está em reta final de contrato com o Cerro Porteño. Tal movimentação deve servir como exemplo do estilo de contratações que o Colorado fará nesta janela de transferências. No caso, oportunidades de mercado pela situação econômica desfavorável do clube.

A chegada do lateral paraguaio contribui para solucionar uma das carências no elenco. As outras prioridades serão: um zagueiro, um volante, um ponta e um atacante que jogue centralizado. Além disso, no meio de campo, com a grave lesão de Fernando o Colorado tem Willian Arão é um candidato para primeiro volante.