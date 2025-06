Inter e Vasco empatam em Porto Alegre pelo Brasileiro Sub-20

Internacional e Vasco empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (11), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Léo Jacó abriu o placar para os cariocas aos 18 minutos de jogo, mas Marlinho deixou tudo igual aos 26′ do segundo tempo no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre (RS).

Com o resultado, o Colorado aparece com 12 pontos e se mantém fora da zona de rebaixamento. Ultrapassou o Atlético, que perdeu na rodada, e agora é o 16º colocado. Mas apenas um ponto à frente do Grêmio, primeiro time do Z3.