Grêmio terá prováveis retornos de Amuzu e Braithwaite contra o Corinthians

Dinamarquês fica perto de concluir tratamento de torção no tornozelo direito nas dependências do Imortal. Amuzu se recuperou de uma virose

O Grêmio deve contar com duas voltas em seu setor ofensivo na partida contra o Corinthians nesta quinta-feira (12). Isso porque os atacantes Amuzu e Braithwaite receberam aval do departamento médico para o compromisso. O dinamarquês passa por fase final de tratamento de uma entorse no tornozelo direito e briga pela titularidade com Arezo. Já o belga recuperou-se de uma virose, mas deve ficar como alternativa no banco.

A situação do camisa 9 foi mais séria, já que ele foi ausência das duas partidas anteriores do Imortal. No caso de Braithwaite, ele foi baixa apenas durante a vitória sobre o Juventude. Na verdade, o problema no tornozelo direito obrigou que ele fosse substituído durante a segunda etapa. O técnico Mano Menezes, aliás, ainda não sabe se poderá utilizar o trio de jogadores que atuou por suas seleções no decorrer da Data Fifa. Tratam-se do meio-campista Villasanti e dos atacantes Aravena e Cristian Olivera.