Fifa revela que brasileiros são maioria no Mundial de Clubes; saiba

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (11/6) que todos os 32 clubes do Mundial de Clubes já realizaram a inscrição de seus atletas para o torneio, cuja abertura será no sábado (14/6). Assim, a própria entidade máxima do futebol trouxe algumas curiosidades acerca das listas. Afinal, você sabe qual é a nacionalidade mais representada entre os atletas?

Pois bem, o líder dessa lista, que conta com 81 nações, é exatamente o… Brasil! São incríveis 141 brasileiros dentre os mais de 830 inscritos. A Argentina, com 103, fica na segunda posição do ranking. Espanha (54), Portugal (49) e o México (41) encerram, assim, o Top-5 (veja o Top-10 ao fim da matéria).