Ex-amante volta a acusar Payet, ex-Vasco: ‘Eu lambia o chão e o lixo’

“Ele sempre me chamou por esposa. Eu comecei a usar aliança a pedido dele, para que outras pessoas não se aproximassem. Ele queria que eu provasse que eu estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Então, eu gravei vídeos onde eu lambia o chão, lambia o lixo”, relatou Larissa.

Posteriormente, a ex-amante revelou que ciúmes motivaram Payet que ela comprovasse que ela o amava.

“A partir do dia que ele soube que outro jogador me seguia nas redes sociais, ele começou a me pressionar, pedindo que eu provasse com atitudes o meu amor por ele. De noite, ele me deu a ideia de eu me auto humilhar. Ele queria que eu provasse que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele”, explicou a advogada.

Na sequência, esclareceu que decidiu tornar público toda a situação como uma forma de sentir mais segurança e evitar uma retaliação do ex-jogador do Vasco, e não por fama.