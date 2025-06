Dudu revela ansiedade por estreia e projeta parceria com Hulk

O Atlético-MG encara o Internacional nesta quarta-feira (12/6), às 21h30, na Arena MRV, pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o embate carrega uma atração em especial. Afinal, o confronto pode marcar o primeiro jogo do atacante Dudu com a camisa do Galo.

“Jogador inteligente com jogador inteligente se entrosa rápido. Estamos fazendo trabalho dentro de campo, conversando muito fora de campo. Hulk é um jogador excepcional que dispensa comentários, fez muito pelo clube e eu espero agora ajudar ele e outros jogadores, que me receberam muito bem, o acolhimento que eu tive”, comentou o atacante.

Agora, o atacante mira fazer uma parceria de sucesso com Hulk no ataque. Dudu, aliás, revelou que os dois já vem conversando fora de campo par aumentar o entrosamento.

Muito bom chegar no ambiente desse aqui, leve, tranquilo, fui muito bem recebido pelos outros jogadores, feliz e motivado para estar na Arena para jogar de verdade. Tô pronto, tô pronto, vamos esperar se o professor Cuca vai optar por utilizar na quinta. Estou preparado e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e o torcedor do Galo vai voltar feliz para casa na quinta”, disse Dudu.

Dudu entrosado rapidamente

Por fim, o jogador também comentou sobre sua adaptação ao Galo. O atacante estava no rival, Cruzeiro, e rescindiu de forma antecipada com o clube após desentendimento com o técnico, Leonardo Jardim. Ele ficou treinando na Cidade do Galo no último mês enquanto a janela não abria para ser oficializado.

“Pensava que ia demorar um pouco mais mas passou até rápido, se o professor optar por mim espero estar pronto para ajudar o time contra o Inter. (…) Eu já conhecia vários jogadores, de jogar junto ou contra, isso me ajudou bastante, tenho a confiança da comissão técnica que eu já trabalhei algumas vezes, estou feliz e motivado. Espero que nesta quinta eu possa começar uma trajetória bonita dentro do clube”, finalizou.

