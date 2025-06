Danilo fala sobre possível saída de Gerson do Flamengo: ‘Que escolha o melhor’

Capitão e volante do Rubro-Negro recebe proposta tentadora do Zenit, da Rússia, e pode deixar a equipe carioca após Mundial de Clubes

Em contrato com o Flamengo até 2030, Gerson recebeu uma proposta do Zenit-RUS, que ofereceu um salário maior ao jogador. Além disso, o clube russo sinalizou que estaria disposto a pagar a multa do volante, avaliada em aproximadamente R$ 160 milhões. Assim, a decisão fica totalmente nas mãos do jogador.

O meia de 28 anos deve definir o seu futuro somente após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O jogador está na segunda passagem pelo time carioca, sendo que a primeira foi de 2019 a 2021, até ser negociado ao Olympique de Marselha-FRA. Após passagem pelo OM, Gerson foi recomprado pelo Flamengo.

Posicão do presidente do Flamengo

Após definição do regulamento do Campeonato Carioca 2026, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi simples e claro ao dizer sobre a saída do volante Gerson do Flamengo.