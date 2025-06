Cruzeiro goleia o Grêmio de virada e entra no G8 do Brasileirão Sub-20

O Cruzeiro entrou no G8 do Brasileirão Sub-20 ao golear impiedosamente o Grêmio por 5 a 1 na Toca da Raposa 1, nesta quarta-feira (11). O Cabuloso saiu perdendo, mas virou com todos os gols marcados no segundo tempo da partida. Rhuan Gabriel (2), Bruno Alves, Rayan e Baptistella fizeram para a equipe mineira.

Agora, a Raposa salta para a sexta colocação, com 20 pontos. Por outro lado, o resultado mantém o Tricolor gaúcho na zona do rebaixamento. Afinal, com apenas 11 pontos conquistados, ocupa a 18ª posição.