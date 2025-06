Com reforços, mas sem Grealish: Manchester City divulga inscritos para o Mundial

O Manchester City divulgou nesta quarta-feira (10/6) os inscritos para o Mundial de Clubes, que começa já neste sábado (14/6), nos EUA. A lista, afinal, conta com os reforços anunciados nesta semana. No entanto, Jack Grealish, maior contratação da História do clube, está fora da relação.

Outra ausência de peso é Kevin de Bruyne. Afinal, o craque que defende o City desde 2015/16 e foi um dos principais jogadores na Era Guardiola, se despediu do clube. Ele atuará pelo Napoli a partir da próxima temporada.

No entanto, há reforços. O time de Manchester anunciou quatro contratações nos últimos dias, com todos surgindo na lista final de Guardiola. São eles: os meias Rayan Cherki (ex-Lyon) e Tijjani Reijnders (ex-Milan), o goleiro Marcus Bettinelli (ex-Chelsea) e o zagueiro Rayan Aït-Nouri (ex-Wolverhampton).

A equipe campeã do mundo de 2023 está no Grupo G, ao lado de Wydad Casablanca (MAR), Al Ain (EAU) e Juventus (ITA). A estreia será na próxima quarta-feira (18/6), quando enfrenta o Wydad, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.