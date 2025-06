Clubes definem regulamento do Campeonato Carioca-2026 em reunião na Ferj

Em reunião do Conselho Arbitral, na manhã desta quarta-feira (11), os clubes cariocas definiram o futuro Campeonato Carioca de 2026, na sede da Federação de Futebol do Rio (Ferj). Com isso, a próxima edição terá início no dia 21 de janeiro, com a redução para 10 datas no calendário das equipes que disputam a competição. A informação é do portal “ge”.

Além disso, a decisão será em jogo único, diferente do que o torcedor carioca está acostumado. No encontro, o presidente da entidade, Rubens Lopes, explicou que a diminuição tem como objetivo evitar o acúmulo de partidas em intervalos curtos. Ele também citou que o foco é abrir espaço para outras competições como Copa do Brasil e Libertadores.