Bragantino x Palmeiras (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo direto na parte de cima da tabela, Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 15h (de Brasília), no Nabizão, pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Verdão é o líder da competição com 27 pontos, enquanto o Massa Bruta é o terceiro colocado com 23 e tenta encurtar a diferença.

Como chega o Bragantino

O Bragantino tem feito uma campanha exemplar também no Sub-20. Afinal, o Massa Bruta é o terceiro colocado tanto no profissional, quanto na base. Contudo, está quatro pontos atrás do líder Palmeiras e sabe que para conquistar o primeiro lugar geral será necessário vencer o rival. Assim, aposta na solidez defensiva, a segunda melhor defesa do campeonato, para surpreender.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega embalado pela conquista do ICGT Tournament, na Holanda. Líder do Brasileirão, o Alviverde faz uma campanha sólida com oito vitórias e apenas uma derrota em 13 jogos disputados. Aliás, o Verdão também é dono do segundo melhor ataque da competição e colocará seu poder de fogo à prova diante da segunda melhor defesa.

BRAGANTINO x PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 13ª rodada

Data e horário: 12/06/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO:

PALMEIRAS:

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

