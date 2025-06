Botafogo atropela Cuiabá por 8 a 0 pelo Brasileirão Sub-17

Alvinegro aplica maior goleada da competição nesta quarta-feira (11), no Nilton Santos; Centroavante Samuel Alves anota hat-trick

Depois de três jogos sem vitória, o Botafogo goleou o Cuiabá por 8 a 0 nesta quarta-feira (11), no Estádio Nilton Santos. É, aliás, maior goleada até aqui do Campeonato Brasileiro Sub-17. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos sete pontos e assumiu a 10ª posição da competição.

Os meias Miguel Caldas (autor de dois gols), Arthur Novaes, o zagueiro Pedro Paulo (que fez um belo gol) e o centroavante Samuel Alves (que anotou um hat-trick) foram os destaques. Juninho, outro destaque, e Martin Caetano completaram o marcador.