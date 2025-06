Bobadilla presta depoimento após acusação de xenofobia

Volante do Tricolor se apresentou à Polícia Civil, após acusações do jogador do Talleres, em partida da Copa Libertadores, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O volante Bobadilla, do São Paulo, prestou depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (11/6). Ele está sendo acusado por Miguel Navarro, do Talleres, de xenofobia. O caso aconteceu no dia 27 de maio, quando as duas equipes se enfrentaram no Morumbis, pela Copa Libertadores.