Atlético x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Internacional medem forças, nesta quinta-feira (12), às 21h30, no Beira-Rio, em duelo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate marca o encontro de duas equipes que passam por momentos distintos no torneio. O Galo está em fase invicta e ocupa a nona colocação, com 17 pontos. O Colorado vive situação incômoda, pois está na 14ª posição, com 11. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Atlético Após um início de Brasileirão irregular, o Galo emplacou uma reação e está invicto há sete rodadas na competição. Afinal, soma quatro vitórias e três empates. O técnico Cuca precisará encontrar uma alternativa no time titular, pois não terá o zagueiro Lyanco à disposição. Afinal, o defensor cumprirá suspensão. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Cuello permanecem no departamento médico. Por outro lado, há a expectativa da estreia do atacante Dudu. Como chega o Internacional O Inter se encontra em um contexto adverso, pois não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, sendo duas derrotas consecutivas nos últimos jogos. Com os resultados, a equipe gaúcha se aproximou da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para o Fortaleza, primeiro time dentro do Z4. O técnico Roger Machado terá os retornos inesperados de dois dos seus centroavantes titulares. Isso porque eles se recuperaram antes do prazo inicial previsto. Borré treinou entre os titulares e deve ficar com a vaga, que inicialmente seria de Ricardo Mathias.