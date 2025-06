‘Tem que jogar’ ou ‘não faz sentido’? Rubro-negros divergem sobre ida de Gerson aos EUA

A participação do meia no Mundial de Clubes virou alvo de debate entre torcedores após o "sim" do jogador ao Zenit, da Rússia / Crédito: Jogada 10

O “sim” de Gerson ao Zenit pôs fim ao debate sobre sua permanência no Flamengo, mas deu início à outra discussão. Faz sentido mantê-lo na delegação que disputará a Copa do Mundo de Clubes? Para alguns torcedores, sim. Para outra esmagadora maioria, não. A polêmica se intensificou especialmente pela forma que o capitão deve deixar o clube de coração — um mês após renovar o contrato. De acordo com Venê Casagrande, o meia aceitou a proposta russa e assinará um contrato de cinco anos com o Zenit. A negociação, porém, só se concretizou após um pedido do atleta: para que o pagamento da multa rescisória de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) fosse feito após o Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A diretoria do Flamengo, por sua vez, deixou claro que só liberará o meia após o recebimento integral e à vista do valor da cláusula. Ou seja, a menos que o clube russo antecipe o depósito e o jogador solicite formalmente a saída imediata, o camisa 8 seguirá com o elenco rumo aos Estados Unidos nesta quarta-feira (11), conforme o jornalista Diogo Dantas. Torcedores do Flamengo divergem Enquanto a diretoria mantém sua posição, os rubro-negros mostram-se divididos sobre a presença do atleta na delegação. A decisão da cúpula não apaziguou a tensão nos bastidores, tampouco impediu manifestações acaloradas nas redes sociais. “O Flamengo tem que afastá-lo”, escreveu um torcedor no X. E prosseguiu: “Acabou de receber aumento depois do pai dele causar tumulto na mídia e agora essa. Não estou contra sua saída, mas não acho sua presença saudável no grupo”. Eu sou contra a presença do Gerson no mundial. O Flamengo jogador tem que afasta-lo.

Acabou de receber aumento depois do pai dele causar tamanho túmulo na mídia e agora essa. Não sou contra sua saída, a proposta é boa, mas sua presença não é mais saudável no grupo. — Maurício Durval (@durvalsm1) June 11, 2025

O receio principal gira em torno do comprometimento do atleta diante da proximidade da transferência. Torcedores levantam dúvidas sobre sua entrega em campo, considerando o risco de lesões às vésperas da mudança para o futebol russo. Em contrapartida, alguns rubro-negros pedem respeito ao vínculo contratual vigente. O perfil “Fla da Nação”, por exemplo, destacou: “Não existe não jogar o Mundial. Salário dele já foi pago esse mês. Se ficar de corpo mole, já tira logo. Mas se ele tiver vergonha na cara, que se entregue em campo”. Não existe Gerson não jogar o mundial de clubes.

Salário dele já foi pago esse mês. Se ficar de corpo mole, já tira logo. Mas se ele tiver vergonha na cara, que se entregue em campo para ajudar o Flamengo.