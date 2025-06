Vini Jr decide, Brasil vence Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo

Foi a primeira vitória sob o comando de Carlo Ancelotti. Com o resultado, o Brasil chegou aos 25 pontos e subiu para o terceiro lugar. Já o Paraguai, por sua vez, está em quinto, com 24, e ainda sonha com a classificação para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira volta a campo nos dias 9 e 14 de setembro, contra Chile e Bolívia.

O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Com gol de Vini Jr, a Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias. Assim, garantiu a vaga no Mundial do ano que vem e manteve a escrita de único país presente em todas as edições desde 1930.

Brasil domina primeiro tempo e sai na frente com Vini Jr

O Brasil jogou o primeiro tempo em ritmo de treino. Afinal, a Seleção Brasileira teve o controle da posse de bola e mais volume. Contudo, não foi muito fácil furar a defesa do Paraguai, mas mesmo assim a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti criou boas oportunidades. Vini Jr, por exemplo, teve a primeira grande chance aos 11 minutos, mas não alcançou o cruzamento de Matheus Cunha.

O jogo ficou truncado até a metade do primeiro tempo. O quarteto ofensivo brasileiro pressionou muito a saída de bola do Paraguai desde o primeiro minuto. Por outro lado, os paraguaios não davam muito espaço. Depois dos 25 minutos, no entanto, a Seleção cresceu. Martinelli apareceu mais e criou uma boa jogada para Matheus Cunha, mas o atacante desperdiçou com o gol aberto para cabecear.

Contudo, de tanto insistir, a Seleção Brasileira chegou ao gol do alívio. Matheus Cunha roubou a bola da defesa do Paraguai, invadiu a área e cruzou para a segunda trave. Vini Jr mostrou faro de gol e desviou para o fundo das redes. Assim, o craque do Real Madrid fez o primeiro gol da era Ancelotti.

Paraguai equilibra a partida, mas a festa é brasileira

O panorama mudou no segundo tempo. O Brasil começou melhor e teve chance de ampliar aos 13 minutos com Bruno Guimarães. O camisa 8 recebeu na segunda trave e bateu de cobertura, mas Juan Cáceres tirou em cima da linha. Contudo, a Seleção não fez muito mais do que essa pressão inicial. Depois, o Paraguai cresceu um pouco na partida e incomodou.