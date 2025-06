Vice-presidente explica saída de Dudu e Mattos do Cruzeiro

“A saída dele foi muito tranquila. Desde quando o Leonardo Jardim chegou, a gente criou um núcleo de futebol. Desse núcleo participava eu, como vice-presidente, o Alexandre Matos, o Paulo Pelaipe Leonardo Jardim. Dentro desse núcleo foi sempre discutido o planejamento do clube, contratações, saídas, o que a gente poderia fazer para melhorar. E nesse meio tempo, o Alexandre recebeu a proposta do Santos, que era um projeto para ele muito interessante”, disse.

Alexandre Mattos, que era uma pessoa de confiança do dono da SAF Pedro Lourenço, deixou o Cruzeiro 30 dias após a saída de Dudu, assumindo o comando de CEO no Santos.

Depois de uma passagem vitoriosa no Palmeiras, Dudu chegou ao Cruzeiro no início desta temporada. Dessa forma, ele atuou em 17 partidas e marcou dois gols. Aliás, recentemente, ele foi anunciado pelo rival Atlético-MG.

“O Dudu queria muito jogar. A gente sempre tem processos e demos muita liberdade para o Leonardo Jardim fazer as suas escolhas, que foram importantes e determinantes. A gente não dita como um fracasso. São possibilidades que as vezes o atleta tem aqui uma expectativa muito alta de estar aqui e não dá certo. O Dudu foi um casamento que não deu certo. Ambos os lados tinham expectativas de grande sucesso, só que ambos os lados entenderam que para o atleta e para o Cruzeiro seria melhor esse afastamento”, explicou Pedro Junio.

Vale ressaltar que com o dirigente, o Cruzeiro contratou grandes nomes, como Cássio, Gabigol e Dudu. No entanto, após a chegada do técnico Leonardo Jardim, a estrutura do futebol mudou e o treinador também passou a fazer parte das decisões do futebol do clube.

“A gente ficou feliz porque o profissional que estava aqui no Cruzeiro estava se dedicando e recebeu a proposta do Santos. E a saída dele foi muito tranquila. A gente não teve problema nenhum. Ele é um cara do bem, um cara que admiro respeito. Torço por ele, contra o Cruzeiro não – brincou. Foi uma saída natural, a gente entende que é do mercado, né? Um CEO com um gabarito do Alexandre, ele é sempre procurado por vários clubes e o Santos não foi diferente e ele saiu pelo projeto do Santos”, afirmou.

Vale ressaltar, portanto, que a Raposa está sem um CEO. Assim, Pedro Junio, que tinha responsabilidades maior no financeiro e administrativo do clube, agora atua também no futebol, como em contratações de jogadores. Dessa forma, o vice-presidente agora é responsável pelo elenco, com o auxílio de Pelaipe e Jardim.