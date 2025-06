Veja o Vídeo: Ex-jogadora afirma que Arthur Elias ‘desmereceu’ Marta

A ex-jogadora Magali Fernandes não gostou de Marta ter iniciado no banco no amistoso contra o Japão na Neo Química Arena, no fim do mês passado. No programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (9) no Terra, ela disse que acabou desmerecendo a maior jogadora da história ter entrado apenas nos 15 minutos finais do confronto.

“Na seleção, a Marta tinha que sair jogando, porque o povo não foi lá para ver a seleção, o povo foi lá para ver a Marta. Então eu acho que era um presente para a Marta. Eu acho que ela tem uma história no futebol feminino que ela construiu dentro da idade dela, do tempo dela, ganhou os troféus. Eu acho que os cinco troféus que ela ganhou de melhor do mundo, nós fazemos parte dos cinco, as pioneiras, porque uma Sisi jogou muita bola, uma Rosely jogou muita bola, uma Formiga nem se fala. E você chegar e botar uma Seleção Brasileira para jogar dentro da Arena do Corinthians, com a Marta no banco, num amistoso, eu acho que é desmerecendo a pessoa que estava ali”, disse.