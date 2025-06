Vasco tenta quebrar jejum de quase 13 anos contra o São Paulo para se afastar do Z4

Com o fim da Data Fifa, o Vasco terá pela frente a última rodada antes da pausa do Campeonato Brasileiro, em virtude da disputa do Mundial de Clubes. Assim, a equipe carioca mede forças com o São Paulo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da competição nacional, no Morumbis. Para se afastar do Z4, os comandados do técnico Fernando Diniz terão que quebrar um jejum de quase 13 anos.

Afinal, o Cruz-Maltino não vence o adversário, fora de casa, desde o dia 18 de julho de 2012, quando ficou com os três pontos, com gol do lateral-direito Fagner. Desde então, foram oito vitórias do Tricolor e dois empates, com um amplo domínio no histórico recente do confronto.