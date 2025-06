STJD recebe inquérito e avalia se denunciará Bruno Henrique, do Flamengo

Atacante do Flamengo , Bruno Henrique prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no dia 29 de maio. Ele é alvo de investigação por supostamente forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. O inquérito foi concluído e, no último sábado, a Procuradoria do STJD foi intimada para a adoção de medidas.

A Procuradoria vai avaliar se denunciará o jogador ou se irá arquivar o caso. O prazo legal para a conclusão do empréstimo é de até 60 dias. A notícia inicial foi do “O Globo”.

Afinal, Bruno Henrique compareceu a audiência online no STJD para dar sua versão do caso. Uma investigação da Polícia Federal apura se o jogador recebeu um cartão amarelo de forma intencional durante a partida contra o Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Além do jogador, outras 10 pessoas passam por investigação pelo envolvimento na possível fraude. Entre eles, está o irmão do atleta, Wander Nunes Pinto Júnior.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Luís Otávio Veríssimo Teixeira determinou no dia 7 de maio a instauração de inquérito .

Por fim, Ricardo Pieri Nunes, que defende Bruno Henrique, entrou com pedido de arquivamento da investigação contra o atacante do Flamengo. O profissional, afinal, alegou que forçar cartão não é crime, por lei. O pedido, assim, está na 7ª Vara Criminal de Brasília, que decidirá se acolhe o argumento da defesa e arquiva o inquérito, ou se o caso seguirá para o Ministério Público.