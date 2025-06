Sem selecionáveis, Dorival comanda treino no Corinthians; veja provável time

O Corinthians realizou nesta terça-feira (10) o penúltimo treino visando ao duelo contra o Grêmio, às 20h (de Brasília) da próxima quinta. O jogo será realizado em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática, além de sumular situações de jogo.

Por conta de diversos atletas que servem as respectivas seleções nesta Data Fifa, a comissão técnica chamou alguns jovens da base para compor as atividades. De acordo com o clube, Arthur Borghi (2007) e Nícollas Siqueira (2007); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e o atacante Kauê Furquim (2009) participaram do treinamento.