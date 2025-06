São Paulo treina, e Zubeldía tem dúvida no ataque

Técnico do Tricolor cogita escalar o jovem Lucca no ataque ou fazer uma dobra de laterais-esquerdos

O jovem Lucca pode ser titular. Afinal, ele vem treinando sem restrições no CT de Cotia após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito. Esta seria uma opção mais ofensiva para o confronto em casa. Contudo, Zubeldía ainda não sabe se coloca em campo uma dobra de laterais na esquerda, com a presença de Enzo Díaz e Wendell.

O São Paulo treinou nesta terça-feira (10) de olho na partida diante do Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía tem inúmeros desfalques, mas também tem uma dúvida na escalação do setor ofensivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar de ter participado de uma corrida no campo nos últimos dias, o volante Marcos Antônio ainda é dúvida para o jogo contra o Vasco. Ele se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Nesta terça-feira, Zubeldía realizou um trabalho tático, simulando situações de jogo, e fez ajustes no time. A atividade contou ainda com treino de cruzamentos e finalizações.

No departamento médico, o São Paulo tem Marcos Antônio, com lesão na parte posterior da coxa esquerda. Assim, ele é dúvida. As outras baixas são: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

Reforço pode estrear pelo São Paulo

A novidade entre os relacionados pode ser o atacante Dinenno, anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Tricolor. Ele chega por empréstimo até o fim do ano vindo do Cruzeiro. Como já apareceu no BID da CBF, ele está apto a enfrentar o Cruz-Maltino no Morumbis.