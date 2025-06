São Paulo oficializa contratação do atacante Juan Dinenno

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação por empréstimo do centroavante Juan Dinenno, que estava no Cruzeiro. O jogador de 30 anos chega ao Tricolor com contrato até o fim de 2025, com possibilidade de permanência por mais tempo. Agora, ele deve começar a treinar com os companheiros para estar à disposição da comissão técnica.

“O São Paulo é uma oportunidade impossível de não aproveitar. É um sonho estar aqui, e quero jogar o mais rápido possível com a nossa torcida no MorumBIS. Tem dois dias que estou fechando os olhos e sonhando com essa oportunidade. Agradeço pelas mensagens que recebi nas redes sociais, e vamos juntos em busca dos objetivos do clube”, celebrou o centroavante.