Richard Ríos, do Palmeiras, sente dores e vira dúvida na seleção da Colômbia

O volante Richard Ríos está com a seleção da Colômbia para o confronto contra a Argentina, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias. No entanto, ele sofre com dores e passa a ser motivo de atenção, principalmente por parte do Palmeiras, antes da estreia no Mundial de Clubes.

Na seleção colombiana, o técnico Néstor Lorenzo comentou a situação de Richard e mencionou a provável necessidade de convocar um jogador extra para o jogo. Assim, Rafael Carrascal, do América de Cali, se apresentou ainda na segunda.